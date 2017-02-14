В Красноярске открылась первая инженерно-техническая библиотека

На правом берегу Красноярска состоялось открытие первой в городе инженерно-технической библиотеки им. Виктора Драгунского. Такой профиль она приобрела после капитальной модернизации. На открытии присутствовали глава города Эдхам Акбулатов, министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, председатель городского совета Татьяна Казанова, а также постоянные посетители книжного пространства и волонтеры.

После «перезагрузки» залы библиотеки стали более просторными и светлыми, признаются сотрудники учреждения. Здесь появились сразу несколько обновленных читальных залов — для старших и младших классов, конференц-зал и игровое пространство. Визитной карточной библиотеки стал зал конструирования. Здесь представлена специализированная литература именно технической направленности. Компьютеры в помещении также имеют отличительные особенности — в них уже установлены новейшие программы по моделированию. Так, в специальном зале для юных инженеров дети во внеурочное время смогут приходить на внеурочные занятия по робототехнике и конструированию, а также попробовать собственными руками создать 3D-модели машин.

Проект по модернизации библиотечной сети Красноярска реализуется по инициативе мэра Эдхама Акбулатова. Поддержали проект губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также депутаты регионального Заксобрания.

«Библиотека сегодня становится объектом социокультурного общения. Это общедоступное пространство, куда могут прийти любые инициативные люди для того, чтобы реализовать себя. Сегодня мы открываем уже четвертую модернизированную библиотеку. Она ориентирована на тех читателей, которые планируют связать свою жизнь с точными науками и инженерной деятельностью. Мы надеемся, что в этом году мы обновим еще две библиотеки на окраине нашего города. Одна из них будет открыта в микрорайоне Солнечном», — сказал на открытии глава города Эдхам Акбулатов.

По словам мэра, опыт модернизации библиотек показывает, что читатели с большим интересом приходят в обновленные залы. Количество посетителей увеличивается в 1,5-2 раза, в Красноярске сохраняется запрос на книги, чтение и библиотеки.

Опыт Красноярска по модернизации библиотек оценили и на федеральном уровне. Примечательно, что в 2017 году Красноярск станет библиотечной столицей России, а также впервые примет у себя Всероссийский библиотечный конгресс.

По материалам городской администрации