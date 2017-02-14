14 февраля
Красноярск
погода -13 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске открылась первая инженерно-техническая библиотека

Главная Общество
Красноярск
16:42 14 Февраля 2017
библиотека, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На правом берегу Красноярска состоялось открытие первой в городе инженерно-технической библиотеки им. Виктора Драгунского. Такой профиль она приобрела после капитальной модернизации. На открытии присутствовали глава города Эдхам Акбулатов, министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, председатель городского совета Татьяна Казанова, а также постоянные посетители книжного пространства и волонтеры.

После «перезагрузки» залы библиотеки стали более просторными и светлыми, признаются сотрудники учреждения. Здесь появились сразу несколько обновленных читальных залов — для старших и младших классов, конференц-зал и игровое пространство. Визитной карточной библиотеки стал зал конструирования. Здесь представлена специализированная литература именно технической направленности. Компьютеры в помещении также имеют отличительные особенности — в них уже установлены новейшие программы по моделированию. Так, в специальном зале для юных инженеров дети во внеурочное время смогут приходить на  внеурочные занятия по робототехнике и конструированию, а также попробовать собственными руками создать 3D-модели машин.

Проект по модернизации библиотечной сети Красноярска реализуется по инициативе мэра Эдхама Акбулатова. Поддержали проект губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также депутаты регионального Заксобрания.

«Библиотека сегодня становится объектом социокультурного общения. Это общедоступное пространство, куда могут прийти любые инициативные люди для того, чтобы реализовать себя. Сегодня мы открываем уже четвертую модернизированную библиотеку. Она ориентирована на тех читателей, которые планируют связать свою жизнь с точными науками и инженерной деятельностью. Мы надеемся, что в этом году мы обновим еще две библиотеки на окраине нашего города. Одна из них будет открыта в микрорайоне Солнечном», — сказал на открытии глава города Эдхам Акбулатов.

По словам мэра, опыт модернизации библиотек показывает, что читатели с большим интересом приходят в обновленные залы. Количество посетителей увеличивается в 1,5-2 раза, в Красноярске сохраняется запрос на книги, чтение и библиотеки.

Опыт Красноярска по модернизации библиотек оценили и на федеральном уровне. Примечательно, что в 2017 году Красноярск станет библиотечной столицей России, а также впервые примет у себя Всероссийский библиотечный конгресс.

По материалам городской администрации

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на несколько часов перекроют две центральные улицы

В Красноярске на несколько часов перекроют две центральные улицы

14 Февраля 2017 г.
Ограничения связаны с праздничными мероприятиями
Новости Красноярска: Суд не разрешил «Сибмосту» менять сроки ремонта моста через Качу

Суд не разрешил «Сибмосту» менять сроки ремонта моста через Качу

14 Февраля 2017 г.
Ранее компания просила сдвинуть сдачу объекта
Новости Красноярска: Участок красноярской набережной для строительства ТЦ продали незаконно

Участок красноярской набережной для строительства ТЦ продали незаконно

14 Февраля 2017 г.
Приватизация участка по закону невозможна
Новости Красноярска: Две девушки из Красноярска примут участие в шоу на похудение

Две девушки из Красноярска примут участие в шоу на похудение

14 Февраля 2017 г.
Красноярки попытаются выиграть 2,5 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске началась подготовка к весенним паводкам

В Красноярске началась подготовка к весенним паводкам

14 Февраля 2017 г.
Ведется проверка состояния автомобильных и пешеходных мостов
Новости Красноярска: Утверждены тарифы на захоронение урн после кремации

Утверждены тарифы на захоронение урн после кремации

14 Февраля 2017 г.
В постановлении администрации определены три вида захоронения
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Школьница из Красноярска попыталась покончить с собой после сообщения в соцсети

Школьница из Красноярска попыталась покончить с собой после сообщения в соцсети

10 Февраля 2017 г.
Девочку удалось спасти
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина убил девушку после ее признания в измене

В Красноярске мужчина убил девушку после ее признания в измене

9 Февраля 2017 г.
Уголовное дело возбуждено по 105-й статье
Новости Красноярска: В районе ТРЦ «Планета» у внедорожника сработала сигнализация, машина завелась и поехала

В районе ТРЦ «Планета» у внедорожника сработала сигнализация, машина завелась и поехала

11 Февраля 2017 г.
На парковке у торгового центра произошла авария
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.