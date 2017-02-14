В Красноярске на несколько часов перекроют две центральные улицы

В Красноярске 15 февраля на нескольких центральных улицах будет перекрыто движение транспорта, а также запрещена парковка автомобилей. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии города.

Так, в среду с 9:00 до 11:00 будет закрыта для проезда дорога от перекрестка ул. Соревнования — ул. Андрея Дубенского до ул. Шахтеров. Движение ограничат из-за проведения мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Кроме того, 15 февраля с 11:00 до 15:00 будет перекрыто движение на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса (со стороны ул. Перенсона). На этом же участке с 7:00 до 15:00 запретят парковаться автомобилям.

Добавим, что 17 февраля с 6:00 до 18:00 машинам ограничат проезд на участке от ул. Перенсона до здания №21 по ул. Бограда. Это связано с проведением продовольственной ярмарки на площади перед Театром оперы и балета.