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Суд не разрешил «Сибмосту» менять сроки ремонта моста через Качу

Главная Общество
Красноярск
13:58 14 Февраля 2017
общество, суд, мост, красноярск, иск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск компании «Сибмост», требовавшей изменить сроки ремонта моста через Качу. Об этом сообщает «Ъ».

Ранее строители просили арбитраж сдвинуть сдачу моста, аргументировав свое решение «территориальным наложением двух строительных объектов», из-за которого невозможно завершить работы. Согласно иску, первоначально все работы по ремонту моста предполагалось завершить к 1 сентября 2015 года.

Ранее арбитраж уже сдвигал сроки до 31 июля 2016 года, но «Сибмост» вновь потребовал изменить дату сдачи до 29 июня 2017 года. Однако арбитраж не согласился с доводами компании и отклонил заявление.

Мост пересекается со скандально известной развязкой на ул. 2-й Брянской, строительством которой тоже занимался «Сибмост». Напомним, возведение дороги было завершено с большой просрочкой. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов пообещал взыскать с застройщика большие штрафы.

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