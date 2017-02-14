Участок красноярской набережной для строительства ТЦ продали незаконно

В Красноярске участок на левобережной набережной, где собирались строить торговый центр, был продан частной компании незаконно. Документы с результатами прокурорской проверки опубликовал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Илья Зайцев.

О том, что на набережной на улице Дубровинского, 1 рядом с Речным вокзалом хотят построить торговый центр, стало известно 7 декабря. На сайте мэрии появилось постановление о назначении публичных слушаний по нескольким градостроительным вопросам. Среди прочего предлагалось обсудить строительство торгового комплекса на участке улицы Дубровинского, который сейчас занят временными сооружениями — летом там работают сезонные кафе. Разрешение на строительство объекта у города попросила компания «Крастехснаб-Западный».

В проекте архитекторы предлагали построить на месте кафе двухэтажное здание со стеклянным куполом, атриумом, колоннами и арками.

Известно, что участок возле Речвокзала площадью почти 10,7 квадратных метров раньше находился в федеральной собственности, однако в 2014 году был продан частной компании.

Публичные слушания в середине декабря завершились в пользу строительства. Позднее Эдхам Акбулатов заявил, что принял окончательное решение отклонить проект строительства.

По запросу депутатов Заксобрания прокуратура инициировала проверку. Специалисты пришли к выводу, что данный участок предназначен для размещения объектов общественного назначения и относится к территориям общего пользования, поэтому приватизация участка по закону невозможна.

В связи с нарушениями руководителю Росимущества внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства.