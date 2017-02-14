Две девушки из Красноярска примут участие в шоу на похудение

Две жительницы Красноярска стали участницами телешоу «Взвешенные люди» на сайте «СТС». Девушки попытаются избавиться от лишнего веса и выиграть 2,5 млн рублей.

В новом сезоне шоу будут участвовать 29-летняя Мария Кольцова (ее вес — 118 кг) и ее подруга 19-летняя Агата Рыжова (114 кг). Обе девушки признались, что из-за лишнего веса испытывают проблемы в личной жизни.

«Муж не принимает меня в таком виде, да и детей от меня не хочет — ему нужна стройная и красивая жена. Даже когда меня пригласили в проект, он провожал меня следующими словами: «Надеюсь, ты не вернешься таким толстым и мерзким чудовищем как сейчас». Я мечтаю доказать всему миру, что я не чудовище и могу стать совсем другой», — рассказала Мария Кольцова (цитата на сайте телеканала).

«Мне безумно обидно, что жизнь проходит мимо меня. Конечно, можно сказать, что все еще впереди, но за эти двадцать лет у меня ни разу не было того, что было у большинства людей. А если я останусь в таком теле, так и не появится», — прокомментировала Агата Рыжова.

18 февраля на телеканале СТС стартует третий сезон реалити-шоу «Взвешенные люди» производства компании «ВайТ Медиа». В третьем сезоне для участия в шоу были приглашены девять пар участников, которых связывают родственные или дружеские отношения. Появление дуэтов не повлияет на изменения основных правил: на первом этапе участники будут бороться парами, потом их ждет объединение в команды, а в конце шоу каждый начнет выступать сам за себя.

Фото: сайт телеканала, страницы героев в соцсетях