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В Красноярске началась подготовка к весенним паводкам

Главная Общество
Красноярск
11:54 14 Февраля 2017
общество, происшествия, реки, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске специалисты начали подготовку к возможным весенним паводкам. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, запасы снега в окрестностях города позволяют спрогнозировать значительное повышение уровня воды в малых реках.

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска обследовали места возможных подтоплений. Началась очистка берегов рек от растительности и мусора, размывка наледи на входных и выходных трубах водосбросов.

Сейчас наледь размывают в водоотводных лотках по ул. Игарской, ведутся работы на ручье Серебряном и ручье Бугачевском; на реке Бугач и в районе Цыганского поселка.

Ведется проверка состояния автомобильных и пешеходных мостов. На период паводка будет установлен постоянный  контроль за уровнем воды в малых  реках. Для этого водомерные посты оборудованы на реках Кача и Бугач.

На случай необходимости готовят пункты временного размещения населения, проживающего в  зонах возможного подтопления. Всего на территории города создано 27  таких пунктов общей вместимостью 6 000 человек.

Кроме того, отрабатывается система взаимодействия всех служб города. Проверена система оповещения  населения, разрабатываются возможные изменения схем движения транспорта на случай возникновения зон подтопления.

Финансирование противопаводковых  мероприятий ведется ежегодно  из городского бюджета. Вэтом году на  мероприятия потратят около 1,9 мнл рублей.

По материалам пресс-службы городской администрации

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