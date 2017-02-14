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Утверждены тарифы на захоронение урн после кремации

Главная Общество
Красноярск
11:19 14 Февраля 2017
общество, цены, стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске официально утвердили тарифы на захоронение урн после кремации. Соответствующее постановление подписал глава города Эдхам Акбулатов, документ размещен на официальном сайте администрации.

Документ дополняет список услуг муниципального предприятия «Ритуальные услуги».  Захоронение кремированных родственников обойдется красноярцам в сумму от 927 рублей до 1158,8 рублей. В эту сумму не входят вынос и перевозка, установка надмогильных сооружений и других услуг. 

В постановлении администрации определены три вида захоронения — на плановом участке, в оградке или в «цветнике». Сумма состоит из двух услуг: изготовления могилы вручную и самого захоронения.

В сентябре прошлого года мэрия Красноярска увеличила стоимость услуг погребения, которые оказывает муниципальное предприятие «Ритуальные услуги». В целом стоимость набора услуг по погребению выросла до 7129 рублей (12,6%).

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