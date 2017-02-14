Красноярка собирается принять участие в играх на выживание в сибирской тайге

Жительница Красноярского края Галина Донзаленко намерена принять участие в реалити-шоу на выживание в тайге.

О подготовке к проекту сообщил новосибирский бизнесмен Евгений Пятковский. 30 человек на протяжении девяти месяцев будут жить в сибирской тайге. Каждый игрок может взять с собой до 100 кг любого груза, в том числе инструменты для выживания и еду.

Как отмечается на сайте проекта «Game2: Winter», его создатели решили поставить наглядный эксперимент и выяснить, способен ли обычный человек выжить в тайге с ограниченным запасом еды.

Съемки будут идти одновременно на 2 000 камер, каждую из которых можно смотреть в отдельности 24 часа в сутки, а также в режиссерской версии три раза в день прямо на сайте в реальном времени или по телевидению.

Как заявил автор проекта Евгений Пятковский, игроки должны будут подписать документ, согласно которому организаторы шоу не несут ответственности за жизнь и здоровье участников.

«Стандартная бумага, то есть ее обычный юрист составлял, ничего там супер такого нет. Я не знаю, но меня вроде все устраивает. Не я ж подписываю его. Как человек заходит на какой-нибудь порносайт, вот, ему объяснили, что до 18 лет нельзя, что могут быть там сексуальные сцены какие-то и еще что-то. Понимаете, он все равно туда идет. А потом его родственники берут и подают в суд на то, что он туда пошел», — цитирует bfm.ru автора проекта Game2: Winter.

Организаторы шоу, которых кстати всего 12 человек, сообщают, что желающих принять участие у них полно: от пионеров до пенсионеров. Между тем, пока точно не известно, состоится ли шоу. По словам организаторов, съемки будут проходить на территории Томской области. Однако в администрации Томской области о проекте ничего не знают.