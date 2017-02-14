В гибели красноярского подростка на снежной горке уличили чиновников

Прокуратура уличила чиновников мэрии Красноярска в нарушениях, повлекших за собой гибель подростка от удара током на снежной горке. Напомним, трагедия произошла 5 января на ул. Болдинской в Железнодорожном районе.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, департамент горхозяйства не проводил контроль над складированием и выравниванием снега. Информация об объемах вывоза также не изучалась. Доступ на территорию был открыт всем желающим. Кроме того, чиновники не дали надлежащую оценку фактам отвала снега в границах ЛЭП.

В адрес главы департамента горхозяйства Игоря Титенкова направлено представление об устранении выявленных нарушений. Сейчас документ находится на рассмотрении. Кроме того, СК РФ продолжает расследование гибели ребенка.

Напомним, группа подростков пришла на участок местности на ул. Болдинской, чтобы покататься с горки. Территория была предназначена для складирования снега, привозимого со всего города. Дети стали кататься на горке, несмотря на протянутые рядом провода ЛЭП.

Один из подростков по неосторожности схватился за кабель и получил удар током. При этом провод висел на высоте 2 метров от земли, однако снежная насыпь сократила расстояние.

Остальные дети позвали на помощь взрослых, которые вызвали «скорую помощь» и попытались спасти ребенка. Однако приехавшие врачи констатировали смерть 15-летнего мальчика.