14 февраля
Красноярск
погода -25 °C
курсы валют
58.06
 
€ 61.77
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

ГУК «Жилфонд» полностью восстановил связь с диспетчером в лифтах на левобережье

Главная Общество
Красноярск
09:57 14 Февраля 2017
работа, жкх, услуги, связь
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ГУК «Жилфонд» завершил работу по восстановлению связи с диспетчером в 204 домах на левом берегу, оборудованных лифтами. В целом связь восстановлена в 688 лифтах.

Эксплуатация лифтового оборудования осуществляется в рабочем режиме.

Напомним, несколько сотен лифтов на левобережье остались без связи с диспетчером, после того, как прежняя подрядная организация «ТекМакс» незаконно демонтировала часть технического оборудования, после расторжения договора с ГУК «Жилфонд». Причиной для прекращения сотрудничества послужили неоднократные нарекания на работу «ТекМакса», как со стороны «Жилфонда», так и со стороны жителей.

Адреса и телефоны диспетчерских по обслуживанию лифтов

Центральный район:

Горького, 24. Телефон: 297-18-32, 287-81-52

Октябрьский район:

Диспетчерская: Новосибирская, 9 А. Телефон: 295-72-90, 295-72-09

Советский район:

Комсомольский, 7. Телефон: 297-08-51, 295-71-75

мкрн. Взлётка:

Авиаторов, 39. Телефон: 295-72-05, 295-45-58

мкрн. Солнечный:

60 лет СССР, 35. Телефон: 225-30-10

По материалам ООО ГУК «Жилфонд»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярка собирается принять участие в играх на выживание в сибирской тайге

Красноярка собирается принять участие в играх на выживание в сибирской тайге

14 Февраля 2017 г.
О подготовке к проекту сообщил новосибирский бизнесмен Евгений Пятковский
Новости Красноярска: В гибели красноярского подростка на снежной горке уличили чиновников

В гибели красноярского подростка на снежной горке уличили чиновников

14 Февраля 2017 г.
Прокуратура посчитала, что представители мэрии не следили за объектом
Новости Красноярска: В «группах смерти» насчитали 10 тысяч красноярских школьников

В «группах смерти» насчитали 10 тысяч красноярских школьников

14 Февраля 2017 г.
Всего общественники насчитали 400 подобных групп
Новости Красноярска: Красноярец засудил стоматологию за некачественный зубной имплантат

Красноярец засудил стоматологию за некачественный зубной имплантат

14 Февраля 2017 г.
Мужчина отсудил почти 300 тыс. рублей
Новости Красноярска: В Красноярске открылся детский сад для «солнечных» детей

В Красноярске открылся детский сад для «солнечных» детей

13 Февраля 2017 г.
Детский сад №84 посещают 200 детей
Новости Красноярска: Красноярские волонтеры вернулись с Универсиады в Казахстане

Красноярские волонтеры вернулись с Универсиады в Казахстане

13 Февраля 2017 г.
В сопровождении Универсиады приняли участие около 3 тысяч волонтеров
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

13 Февраля 2017 г.
В продукте находится много полезных веществ
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина убил девушку после ее признания в измене

В Красноярске мужчина убил девушку после ее признания в измене

9 Февраля 2017 г.
Уголовное дело возбуждено по 105-й статье
Новости Красноярска: В районе ТРЦ «Планета» у внедорожника сработала сигнализация, машина завелась и поехала

В районе ТРЦ «Планета» у внедорожника сработала сигнализация, машина завелась и поехала

11 Февраля 2017 г.
На парковке у торгового центра произошла авария
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.