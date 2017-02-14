ГУК «Жилфонд» полностью восстановил связь с диспетчером в лифтах на левобережье

ГУК «Жилфонд» завершил работу по восстановлению связи с диспетчером в 204 домах на левом берегу, оборудованных лифтами. В целом связь восстановлена в 688 лифтах.

Эксплуатация лифтового оборудования осуществляется в рабочем режиме.

Напомним, несколько сотен лифтов на левобережье остались без связи с диспетчером, после того, как прежняя подрядная организация «ТекМакс» незаконно демонтировала часть технического оборудования, после расторжения договора с ГУК «Жилфонд». Причиной для прекращения сотрудничества послужили неоднократные нарекания на работу «ТекМакса», как со стороны «Жилфонда», так и со стороны жителей.

Адреса и телефоны диспетчерских по обслуживанию лифтов

Центральный район:

Горького, 24. Телефон: 297-18-32, 287-81-52

Октябрьский район:

Диспетчерская: Новосибирская, 9 А. Телефон: 295-72-90, 295-72-09

Советский район:

Комсомольский, 7. Телефон: 297-08-51, 295-71-75

мкрн. Взлётка:

Авиаторов, 39. Телефон: 295-72-05, 295-45-58

мкрн. Солнечный:

60 лет СССР, 35. Телефон: 225-30-10

По материалам ООО ГУК «Жилфонд»