В Красноярске открылся детский сад для «солнечных» детей

В Красноярске открылся детский сад, где образование получают дети с тяжелыми нарушениями речи, ДЦП, расстройством аутистического спектра.

Как сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации, это первое учреждение в городе, которое начало работать с воспитанниками с синдромом Дауна, их ещё называют «солнечными» детьми.

Весь коллектив детского сада № 84 (пер. Тихий, 24) прошел курсы повышения квалификации, была выстроена система внутреннего обучения, произошла смена целевых ориентиров. Перед коллективом стояла задача формирования «истиной инклюзивной культуры» — среды, в которой каждый ребенок сможет получить образование, раскрыть свой потенциал.

Сейчас дети с особыми образовательными потребностями могут посещать как отдельные занятия вместе с родителями, так и оставаться на несколько часов в группе кратковременного пребывания.

«В настоящий момент более чем в 60 красноярских детских садах функционируют коррекционные группы, необходимую помощь получают почти 4 тысячи ребятишек. Помимо традиционных коррекционных групп в учреждениях начинают внедряться принципы инклюзивного образования. В 39 детских садах инклюзивно обучаются 84 ребёнка. Инклюзия подразумевает включение в образовательный процесс всех детей. Получение детьми с особыми потребностями образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах деятельности. Число инклюзивных дошкольных учреждений увеличивается», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Детский сад №84 посещают 200 детей, около 40 из них — воспитанники с повышенными потребностями.

Дошкольные учреждения посещают не все дети с особенностями развития, более 300 дошколят находятся на семейной форме образования. В этом году на базе детских садов № 62 и 257 будут созданы консультационные пункты, обратиться за помощью к специалистам смогут родители детей дошкольного возраста. Открытие центров намечено на осень 2017 года.

По материалам пресс-службы городской администрации