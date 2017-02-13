Красноярские волонтеры вернулись с Универсиады в Казахстане

Красноярская делегация волонтеров вернулась с всемирных студенческих игр, которые проходили в Алма-Ате.

В сопровождении Универсиады приняли участие около 3 тысяч волонтеров, в том числе 100 международных волонтеров из разных стран: России Италия, Испании, Малайзии, Украины, Кореи, Японии и другие. Каждый участник сопровождения предварительно прошел конкурсный отбор, собеседование и командные тренинги. Молодые люди работали в группах лингвистов, проводили работу со зрителями, сопровождали команды спортсменов, подготавливали трассы для соревнований и др.

«Я работала в пресс-центре «Халык арены», где проходили все соревнования по хоккею. За две недели Универсиады я посмотрела более 15 хоккейных игр. Моей задачей было отслеживание качества переводов пресс-конференций после матчей. Было невероятно интересно увидеть мировое спортивное событие изнутри. Помимо работы, в выходные дни мы ездили на объекты Универсиады, успели посмотреть город, съездили на самый высокогорный каток «Медео» и ходили в горы на высоту 3200 метров. Еще очень порадовали жители города – очень гостеприимный народ», — рассказала волонтер студенческих игр из Красноярcка Дарья Шахтарина.

Красноярский волонтер студенческих игр Анастасия Евгеньева также рассказала о своей работе в Алматы.

«Мне посчастливилось работать в пресс-центре Атлетической деревни Универсиады. Главная моя задача была связываться с атташе различных иностранных команд, договаривается о встречах и интервью. Ещё я поучаствовала в создании документального фильма об Универсиаде 2017. Одно из самых ярких воспоминаний, которое я увезла домой – это Торжественная церемония открытия студенческих игр».

О том, как стать волонтёром XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019, можно узнать в Красноярском волонтёрском центре «Доброе дело».

По материалам пресс-службы городской администрации