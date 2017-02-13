Стартовал прием заявок на конкурс мини-грантов «Красноярск 2020»

В Красноярске 13 февраля стартовала компания по приему заявок на весеннюю сессию грантового конкурса «Красноярск 2020». Организаторами конкурса является управление молодежной политики и Центр продвижения молодежных проектов «Вектор».
Участниками конкурса могут стать молодые люди от 14 до 30 лет.
«Поддержка молодежных инициатив – отличный инструмент для мотивации молодежи, возможность доказать молодым красноярцам, что можно изменять город своими собственными руками и идеями. В прошлом году в рамках данного конкурса мы поддержали 480 проектов и сейчас уже видим реальные результаты их реализации», — отметила руководитель управления молодежной политики Марина Егорова.
Конкурс проводится по 5 номинациям:
- «Жить в Сибири» — инициативы, направленные на благоустройство, развитие патриотизма, помощь нуждающимся;
- «Сибирское здоровье» — продвижение ЗОЖ и физической культуры;
- «Информационные технологии и HTTM» — инициативы, направленные на научно-техническое творчество, инициативы в сфере информационных технологий;
- «Творчество» — КВН, молодежные субкультуры, инициативы, направленные на развитие творческого потенциала;
- «Свободная номинация».
Для всех участников конкурса будет проведена трёхдневная проектная школа. На четвертый день состоится защита проектов участников, где нужно будет доказать экспертному совету социальную значимость и полезность проекта.
Проекты-победители могут получить финансовую поддержку до 30 тысяч рублей, а также административную поддержку в виде предоставления помещения, консультации специалистов, согласования проведения мероприятий в рамках реализации проектов, информационную поддержку.
Более подробную информацию о конкурсе мини-грантов можно получить на сайте: территория2020.рф.