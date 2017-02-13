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Бизнесменов подозревают в мошенничестве с землями на Николаевской сопке

Главная Общество
Красноярск
16:50 13 Февраля 2017
общество, строительство, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Красноярских предпринимателей заподозрили в подлоге с землями на Николаевской сопке. Территории предназначены под строительство объектов зимней Универсиады-2019. Их стоимость оценивается в 130 млн рублей. Проверку сделки между предпринимателями и чиновниками проводила прокуратура Красноярского края.

Еще в 2016 году депутат краевого Заксобрания Александр Глисков усомнился в законности выкупа земельного участка. По мнению парламентария, цена участка в 29 тыс. кв. метров значительно завышена. Согласно официальным документам, еще в 2010 году частный предприниматель Тюриков П.Ф. приватизировал ту же землю за 1,33 млн рублей.

При проверке прокуроры выяснили, что земля была оформлена уже после смерти предпринимателя. Сам же «частник» заполнить документы самостоятельно никак не мог — он умер 7 августа 2002 года. Это значит, что в основе схемы лежит подложный документ от 4 февраля 2003 года.

«Выкуп земли на сопке за 130 млн рублей — чистой воды схематоз, ставший возможным при попустительстве чиновников. Прокуратура установила, что земля оформлена по заявлению умершего. Буду настаивать на отказе в выплатах и возбуждении уголовного дела», — написал Глисков в социальных сетях.

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в ГУ МВД по Красноярскому краю для выяснения всех обстоятельств.

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