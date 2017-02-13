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Услуги санавиации обойдутся краевому бюджету в 137 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:34 13 Февраля 2017
общество, здоровье, аукцион, торги, красноярск, авиация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярская краевая клиническая больница объявила торги на оказание услуг санитарной авиации. Информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Согласно размещенным материалам, потенциальный победитель аукциона должен поставить 2 самолета, которые смогут перевозить больных по центральным районам Красноярского края. Объем услуги оценивается в километрах. По предварительным расчетам, один самолет должен «налетать» 37 253,60 км, а второй — 326 912,40 км.

Подрядчик также обязан предоставить посадочные площадки, которые смогут принимать летательные аппараты по ночам. К аэродромам необходимо провести дороги для санитарного автотранспорта. Пилоты должны иметь требуемые по закону документы, а самолеты — нужные лицензии и сертификаты.

Первоначальная стоимость контракта — 137,72 млн рублей. Договор будет оплачен за счет субсидий, направленных из краевого бюджета на выполнение госзадания. Срок действия контракта — до 31 декабря 2019 года.

Прием заявок от всех желающих продлится до 6 марта. Итоги аукциона станут известны 14 марта.

Санитарная авиация необходима в тех случаях, когда больной находится в труднодоступном для карет «скорой помощи» месте. Также самолеты используют при спасении пассажиров, терпящих бедствие после крушения авиалайнеров.

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