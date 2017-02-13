На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7

На Красноярской ГЭС выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №7. Он проводится согласно Перспективному графику ремонтов основного оборудования Красноярской ГЭС. За период эксплуатации это девятый капитальный ремонт гидроагрегата и второй после реконструкции генератора в январе 2006 г. В соответствии с Правилами технической эксплуатации оборудование должно пройти полную проверку всех частей.

Запланированные работы направлены на тщательный анализ состояния турбинного и генераторного оборудования и вспомогательных систем гидроагрегата и устранение выявленных дефектов. Кроме этого будет выполнено техническое перевооружение вторичной коммутации, оснащение системой виброконтроля, а также модернизация системы регулирования.

Гидроагрегат №7 был введен в эксплуатацию в 1969 г. В 2006 гидрогенератор гидроагрегата ст. №7 прошел реконструкцию. На момент вывода в капитальный ремонт наработка агрегата составила 228 964,9 часов, выработано 57 646 825 тыс. КВт*ч электроэнергии.

По материалам пресс-службы ПАО "Красноярская ГЭС"