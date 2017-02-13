Красноярские экстремалы прошли по канату между скалами при -25°C

Экстремалы из Красноярска прошли по натянутой веревке между двумя скалами. Трюк был исполнен в заповеднике «Столбы». Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как любители экстрима готовятся к трюку, натягивая канат и фиксируя страховочные тросы. Затем спортсмены идут по веревке, периодически спрыгивая и зависая на страховке. Судя по кадрам, весь процесс перехода от одной скалы до другой занял несколько минут.

Видеооператор Михаил Линников рассказал журналистам, что съемки продолжались три дня в конце января. На улице стояли сильные морозы (-25°C), поэтому камера иногда замерзала. Экстремал признался, что решился на такой трюк зимой, «чтобы передать атмосферу морозного сибирского леса».

По словам Линникова, спортсмены не намерены останавливаться на достигнутом. Летом группа экстремалов отправится в «Ергаки», чтобы сделать аналогичный трюк.

Видео: канал Михаила Линникова на видеохостинге YouTube