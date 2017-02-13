В красноярском фонде «Подари жизнь» ответили на претензии московских общественников

Благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун добивается в судах защиты от клонирования своего наименования. Представители организации заявляют, что в Красноярске действуют «мошенники», которые собирают деньги от лица московских общественников. В красноярском фонде корреспонденту Sibnovosti.ru представили свое видение проблемы.

Согласно выписке из ЕРГЮЛ, красноярская организация была зарегистрирована 30 января 2015 года межрайонной инспецией ФНС. Благотворительный фонд изначально создавался для помощи одному ребенку. У мальчика Миши редкое заболевание — артрогрипоз. Это системное заболевание скелетно-мышечной системы. Ребенка из детского дома забрали супруги Чипизубовы, которые и стали учредителями красноярского фонда.

«Наша маленькая благотворительная организация была создана во имя спасения и изменения жизни ребенка сироты Миши, которого я встретила работая в одной из больниц города. Организацию изначально решено было назвать «Подарить жизнь Мише», но при регистрации нам порекомендовали убрать имя ребенка», — рассказала Елена Чипизубова.

О существовании «клона» со стороны московской благотворительной организации было заявлено в декабре 2015 года. Общественники заявили, что учредители красноярской организации якобы собирают средства на лечение больных детей представляясь работниками филиала московского фонда.

По этому факту была проведена проверка в полиции. В постановлении ведомства от 25 февраля 2016 года сообщается, что состава преступления в действиях Чипизубовых не было обнаружено, в возбуждении уголовного дела отказано.

«Мы никогда не представлялись организацией г. Москвы, что и было доказано судом. Мне пришлось пройти все, и даже детектор лжи, доказывая это. Хочу сказать, что параллельно всему этому мы занимались малышом. Суды шли, нас обвиняли в том, чего не было на самом деле, используя клевету сотрудниц с больницы где когда-то Миша перенес, находясь в детдоме, четыре бесполезные операции, где нам не хотели отдавать ни историю проведенных операций, и не объясняли смысл их проведения , пока мы не потребовали все в официальном порядке от лица своей только созданной организации», — рассказывает общественница.

Фонд «Подари жизнь» основан в 2006 году актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун. Сфера деятельности фонда — помощь больным детям. Источники финансирования — российские, международные и иностранные организации, частные лица в России и за рубежом, а также «лица без гражданства».

Между тем, в дирекции московского фонда сообщили, что организации-клоны известных благотворительных организаций наносят последним репутационный и финансовый ущерб. Судебная тяжба в Красноярске тянулась больше года.

«Фонд «Подари жизнь» уже почти десять лет занимается благотворительной деятельностью, его название на слуху у многих людей. Поэтому использование наименования такой организации в заведомо незаконных целях может подорвать доверие со стороны благотворителей, нанести существенный ущерб деловой репутации, а значит, меньшее количество детей смогут получить необходимую им помощь», — мотивировали свое требование в московском фонде.

По словам Елены Чипизубовой, московское представительство фонда потребовало от красноярцев 5 млн рублей за использование названия.

В итоге Свердловский районный суд Красноярска, а затем и краевой суд встали на сторону красноярских общественников. Оказалось, федеральным законом не определен способ защиты права на именование некоммерческой организации.

«Требования запретить ответчику использовать в его названии словосочетание «Подари жизнь», совпадающее с наименованием истца, не может быть рассмотрено в порядке, установленном нормами ст. 1473 и 54 ГК РФ, так как право на фирменное наименование возникает только у юрлиц, являющихся коммерческими организациями. Истец является благотворительной некоммерческой организацией — правовых оснований для использования им защиты своего названия, как исключительного фирменного, не имеется», — подчеркнули в краевом суде.

По словам Елены Чипизубовой, деньги на лечение Миши удалось собрать благодаря сюжету на «Первом канале».

«Не смотря не на что, мы проходили обследование в Германии и в ноябре Мише была сделана первая операция, в марте мы вылетаем на вторую. Все средства на операции мы собрали своими силами без упоминая названия фонда. После передачи на «Первом канале», помощь от людей поступала прямо в клинику».

Очень много времени и трудов ушло на поиски больницы за рубежом, рассказали в красноярском фонде «Подари жизнь».

«Лучшие детские клиники по лечению данной патологии находятся в Германии и Израиле. Долгие переговоры, обмен документами, запросы и согласования, приглашение на обследование, визы и прочие, наконец, то остались позади. И тут главная проблема в том, что клиник специализирующихся на лечении этого заболевания не так уж и много и очередь на обследование, и лечение расписаны на месяцы вперед».

При этом в красноярском фонде расширяют деятельность. На сайте организации сообщается, что фонд «Подари жизнь» сотрудничает с краевым учреждением здравоохранения «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона». Волонтеры фонда работают в отделениях детской хирургии и травматологии.

«Наш фонд оказывает патронаж и уход за детьми, которые находятся в стационаре. Им как никогда нужна помощь и поддержка в такой сложный период их жизни, с ними нет рядом мамы, когда им больно и страшно, никто не порадует ни игрушкой, ни чем-то вкусным как тех детишек, которые находится рядом с ними в палатах и от этого болит детская душа», — рассказали общественники.

На сайте имеется описание нескольких проектов фонда. В частности, речь речь идет о создании загороднего центра для детей-инвалидов. В распоряжении фонда находится 8 гектар земли. Для реализации проекта необходимо обустройство на территории имеющейся земли установка каркасного домика, удобств. Планируется, что на территории центра появится также центр иппотерапии.