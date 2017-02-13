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«Санитарная» рубка леса под Красноярском возмутила активистов

Главная Общество
Красноярск
12:05 13 Февраля 2017
лес, в красноярском крае, активисты, общество, вырубка, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Активисты ОНФ выявили незаконную рубку леса в районе поселка Подгорный под Красноярском. Факт вырубки был установлен во время выездной инспекции вместе с представителями прокуратуры, министерства лесного хозяйства, полицейскими и сотрудниками МЧС.

В пресс-службе ОНФ сообщили, что в лесном массиве инспекторы обнаружили рабочих, занимающихся заготовкой древесины. Остатки производства складировались рядом с бревнами. Выяснилось, что под видом санитарной рубки незаконно уничтожался здоровый лес.

В ходе проверки инспекторы установили, что лесной участок принадлежит муниципалитету и сдавался в аренду бизнесменам. Часть лесозаготовительной техники работала без документов.

По итогам инспекции прокуратура намерена провести ведомственную проверку. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данным ОНФ, подобный прецедент является не единственным в Березовском районе. Ранее активисты выявляли факты вывода земель из лесного фонда под строительство жилья и постановки участков на кадастровый учет для возведения санаториев.

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