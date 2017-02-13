Под Красноярском остановили незаконно перевозивший детей автобус

Экипаж ДПС остановил микроавтобус, который незаконно перевозил детей из Красноярска в Кызыл. В салоне транспортного средства находились 9 детей в возрасте от 7 до 11 лет и 4 взрослых. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Водителя с детьми задержали в поселке Усть-Мана. Как выяснилось позже, мужчина не согласовал перевозку несовершеннолетних с сотрудниками ГИБДД.

«Автобус, принадлежащий частному лицу, не оборудован тахографом и системой ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

Добавим, что на водителя было заведено административное дело. За нарушение правил перевозки ему грозит штраф от 3 до 100 тыс. рублей. Детей и взрослых доставили до ближайшей гостиницы.

Напомним, что 12 февраля в Енисейском районе водитель на автобусе Kia выехал с детьми на ледовую переправу. В салоне транспортного средства находились 27 детей и пятеро взрослых. До Енисейска водитель ехал, превышая скоростной режим. Также он нарушил правила движения через ледовые переправы. Согласно им, пассажиры автобусов должны переходить через переправы только в пешем порядке.