В Красноярске собака спасла зажатого в автобусе ребенка

В Красноярске собака предотвратила трагедию, отреагировав лаем на крик ребенка. Водитель автобуса закрыл двери транспортного средства, зажав в них мальчика. Об этом 11 февраля сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам пассажиров, ребенок начал подниматься в салон автобуса, но неожиданно его рюкзак и руки прищемило закрывшимися дверьми. Ребенок начал сигнализировать, но маршрутчик его не услышал. Тогда к автобусу подбежала бродячая собака и начала заливисто лаять, буквально кидаясь под колеса автобуса.

«Автобус начал трогаться, мальчик закричал и к маршрутке подбежала собака. Она начала лаять на колеса, водитель увидел в зеркале собаку и остановил автобус. Собаку довезли до конечной и накормили пирожками», — рассказывает автор публикации.

Отмечается, что ребенок и животное в происшествии не пострадали. Номер автобуса в тексте также не уточняется.

Добавим, что в январе подобный случай произошел на Алтае. Там бездомная собака спасла брошенного на морозе ребенка. Животное согревало ребенка своим телом, не давая ему погибнуть от холода. В прокуратуре Алтайского края уточнили, что мальчик получил переохлаждение, однако сильных травм все же удалось избежать.

Фото: vk.com