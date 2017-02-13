Детский город профессий «Чадоград» приглашает на бесплатные посещения детские группы от 6 до 14 лет

В ТРЦ «Планета» г. Красноярска детский город профессий «Чадоград» предлагает уникальную возможность в будние дни посетить город профессий организованным детским группам от 20 человек в возрасте от 6 до 14 лет совершенно бесплатно, продолжительность посещения составит около 2 часов.

Все детские образовательные учреждения, творческие студии и все активные родители, собрав группы детей, могут воспользоваться этой возможностью. «Чадоград» - это красивый детский город с улицами, площадями, зданиями и сооружениями, а также со своей мэрией, МЧС и автодромом. Дети, посещая каждое из зданий и участвуя в игре, работают, зарабатывают, получают знания и навыки, общаются друг с другом. В игровой форме дети знакомятся с десятками интересных и популярных профессий — от повара до банкира.

«Чадоград» совмещает в себе развлекательно-образовательные функции, ведь посещение «Чадограда» не просто развлечение, это возможность пробудить интерес к труду, показать многообразие профессий и дать возможность глубже познакомиться с наиболее понравившимися из них. Такая форма детского досуга является средством ранней профориентации детей – чем скорее определить таланты, тем раньше ребёнок раскроется и пойдёт своим путём.

Для организации посещения нужно связаться по телефону 8-906-914-37-87 или напишите на chadograd24@mail.ru.

Узнать подробнее о проекте вы можете на официальном сайте chadograd.ru или в нашей группе vk.com/megaland24

г. Красноярск, ул. 9 мая 77, ТРЦ «Планета» , 3 этаж

Фото: город профессий «Чадоград»

По материалам «Чадоград»