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Ушел из жизни бывший глава Зеленогорска

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Красноярск
15:21 11 Февраля 2017
зеленогорск, кончина, бывший, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Валентин Казаченко скончался в ночь на субботу, 11 февраля. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Законодательного собрания края Алексей Клешко.
 

«Утро принесло недобрые вести —скончался наш коллега, выдающийся руководитель и мудрый человек Валентин Григорьевич Казаченко. Свою жизнь он посвятил Зеленогорску», — сообщил политик.


Валентин Казаченко родился в селе Большой Улуй Красноярского края в 1937 году. В 1962 он окончил Красноярский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.
Казаченко работал в Емельяновском совхозе, в автошколе Канске, в этом же городе преподавал в технологическом техникуме.

С 1970 по 1974-й Валентин Казаченко был директором вечернего техникума в Красноярске-45.
С 1974 года он занимает руководящую должность в городе, Казаченко становится заведующим отделом ГК КПСС, заместителем председателя горисполкома, 2-м секретарем ГК КПСС.

В 1987 избран председателем горисполкома, затем председателем городского Совета народных депутатов, председателем горисполкома, главой администрации, главой города Красноярск-45/Зеленогорск.

С 2007 по 2011 годы Валентин Казаченко был депутатом Законодательного собрания края.

«Его любили и очень уважали не только в Зеленогорске и крае, его знали в стране», — опубликовал сообщение на своей странице в соцсети Алексей Клешко.

Валентин Казаченко награжден Орденом Дружбы народов, Орденом Почета и знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности за заслуги перед государством и за большой вклад в развитие атомной промышленности».

В 1996 году он был призером конкурса «Лучший мэр Союза малых городов России». В 2001 году по решению городского Совета депутатов ему присвоено звание «Почетный гражданин города». 

Фото со страницы Алексея Клешко в соцсети Facebook

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