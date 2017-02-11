Ушел из жизни бывший глава Зеленогорска

Валентин Казаченко скончался в ночь на субботу, 11 февраля. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Законодательного собрания края Алексей Клешко.



«Утро принесло недобрые вести —скончался наш коллега, выдающийся руководитель и мудрый человек Валентин Григорьевич Казаченко. Свою жизнь он посвятил Зеленогорску», — сообщил политик.



Валентин Казаченко родился в селе Большой Улуй Красноярского края в 1937 году. В 1962 он окончил Красноярский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.

Казаченко работал в Емельяновском совхозе, в автошколе Канске, в этом же городе преподавал в технологическом техникуме.

С 1970 по 1974-й Валентин Казаченко был директором вечернего техникума в Красноярске-45.

С 1974 года он занимает руководящую должность в городе, Казаченко становится заведующим отделом ГК КПСС, заместителем председателя горисполкома, 2-м секретарем ГК КПСС.

В 1987 избран председателем горисполкома, затем председателем городского Совета народных депутатов, председателем горисполкома, главой администрации, главой города Красноярск-45/Зеленогорск.

С 2007 по 2011 годы Валентин Казаченко был депутатом Законодательного собрания края.

«Его любили и очень уважали не только в Зеленогорске и крае, его знали в стране», — опубликовал сообщение на своей странице в соцсети Алексей Клешко.

Валентин Казаченко награжден Орденом Дружбы народов, Орденом Почета и знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности за заслуги перед государством и за большой вклад в развитие атомной промышленности».

В 1996 году он был призером конкурса «Лучший мэр Союза малых городов России». В 2001 году по решению городского Совета депутатов ему присвоено звание «Почетный гражданин города».



Фото со страницы Алексея Клешко в соцсети Facebook