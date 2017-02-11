В Красноярском крае староверы обучили 700 военных навыкам выживания в горной тайге

В курс обучения входили занятия по тактико-специальной, огневой и физической подготовке. Военные отработали десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодоление скал и ледников. Навыкам выживания в горной тайге военнослужащих обучали сибирские староверы, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Он рассказал, что в прошлом году «мы продолжили подготовку горных подразделений Сухопутных войск и армейской авиации на базе центра «Ергаки» в Красноярском крае. Курс завершается полевым выходом с элементами выживания. Подготовка военнослужащих проводилась с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов. В прошлом году обучение прошли более 700 военнослужащих военного округа».

Учебный центр «Ергаки» находится в Красноярском крае в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 метров над уровнем моря. 31 января Sibnovosti рассказывали, что в обучении военнослужащих ЦВО будут обучать две семьи староверов.



«Курс обучения включает занятия по тактико-специальной, огневой и физической подготовке, обучаемые отрабатывают десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодоление скал, склонов и ледников, транспортировку грузов с применением вьючных животных, проходят курс выживания в среднегорье», - уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

По данным агентства ТАСС, в истории российский армии сибирские староверы впервые проводят курс выживания для военнослужащих в Сибири и делятся опытом. Группы горных стрелков и спецназа в сопровождении инструкторов проходят 100-км маршруты горной тайге.

В рейдах военнослужащие осваивают навыки ориентирования, передвижения по пересеченной местности, преодоления водных преград, ущелий и скал, учатся разводить огонь и добывать пищу.

В Центральном военном округе подчеркивают, что староверы являютс я искусными следопытами и охотниками, за ними давно закрепилось звание крепких хозяйственников и мастеров старинных промыслов.

Сибирские староверы живут обособленно, в течение более трехсот лет они сохраняют обычаи и традиции предков.



Фото со страницы Николая Журавлева в соцсети «ВКонтакте»