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19-летняя красноярка представит Россию на международном конкурсе красоты в Китае

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Красноярск
12:25 11 Февраля 2017
красноярск, россия, китай, красота, конкурс, студенты, представители
Автор: Sibnovosti.ru
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Студентка из Красноярска будет представлять Россию в международном конкурсе красоты «Мисс Восточного туризма-2017». Всего в конкурсе примут участие 50 девушки из разных стран мира.

Как рассказала Алина Чунихина в интервью Sibnovosti, модельным бизнесом она занимается уже три года. Заявку на участие в конкурсе «Мисс Восточного туризма-2017» подали в агентстве, с которым она сотрудничает. «Главное — желание», — говорит Алина. К конкурсу 19-летняя студентка колледжа сферы услуг и предпринимательства уже готовится. Говорит, что нужно держать себя в отличной физической форме. Одним из заданий на «Мисс Восточного туризма-2017» будет представление национального костюма.

Красноярской модели делать это несложно, так как она активно занимается спортом. Кстати, рост участницы международного конкурса красоты — 172 сантиметра. Алина учится заочно, поэтому, как сама говорит, успевает все — и готовиться к конкурсу, и учиться и заниматься модельными бизнесом, и находить время на увлечения. Она любит путешествовать и много читает.

Алина Чунихина планирует заниматься модельным бизнесом и открыть свое дело в этой сфере. Среди моделей мирового уровня следит за карьерой Родны Роузи из Victoria`s Secret.

Фото Sibnovosti предоставлены Алиной Чунихиной 

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