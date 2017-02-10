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Голосование за благоустройство красноярских объектов продлено

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Красноярск
18:34 10 Февраля 2017
город, благоустройство, общество
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Голосование в рамках проекта по благоустройству Красноярска «Формирование современной городской среды» продлено.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предварительная дата окончания опроса — 17 февраля. В конце января на официальном сайте мэрии стартовало голосование, цель которого — собрать мнение красноярцев и определить, какое городское общественное пространство необходимо благоустроить в первую очередь.

Среди предложенных вариантов:

  • часовня Параскевы Пятницы;
  • парк флоры и фауны «Роев ручей»;
  • парк имени 400-летия Красноярска;
  • левобережная набережная (от Регистрационной палаты до реки Кача);
  • парк «Гвардейский»;
  • территория острова Молокова;
  • правобережная набережная (от ул. Гладкова до микрорайона «Белые росы»);
  • территория острова Отдыха.

Также красноярцам предложено ответить на вопрос: что именно необходимо сделать для благоустройства выбранного общественного места.

По материалам пресс-службы городской администрации

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