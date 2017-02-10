Голосование за благоустройство красноярских объектов продлено

Голосование в рамках проекта по благоустройству Красноярска «Формирование современной городской среды» продлено.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предварительная дата окончания опроса — 17 февраля. В конце января на официальном сайте мэрии стартовало голосование, цель которого — собрать мнение красноярцев и определить, какое городское общественное пространство необходимо благоустроить в первую очередь.
Среди предложенных вариантов:
- часовня Параскевы Пятницы;
- парк флоры и фауны «Роев ручей»;
- парк имени 400-летия Красноярска;
- левобережная набережная (от Регистрационной палаты до реки Кача);
- парк «Гвардейский»;
- территория острова Молокова;
- правобережная набережная (от ул. Гладкова до микрорайона «Белые росы»);
- территория острова Отдыха.
Также красноярцам предложено ответить на вопрос: что именно необходимо сделать для благоустройства выбранного общественного места.