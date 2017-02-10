На правобережье благоустроят участок набережной Енисея

В Красноярске объявлен конкурс на поиски подрядчиков для работ по берегоукреплению Енисея на правобережье в жилом районе «Тихие зори»

По данным пресс-службы мэрии, речь идет об участке протяженностью 630,3 м. Работы необходимы для защиты берега от размыва и от затопления домов в период половодья и максимальных сбросов воды Красноярской ГЭС.

«Исходя из надежности, стоимости, а также эстетических и архитектурных особенностей, была выбрана конструкция с откосом. Это инженерное сооружение из железобетонных плит, которые опираются по низу откоса в бетонный упор», — рассказали в мэрии.

Также будет выполнено благоустройство верхней и нижней террас набережной, соединенными лестничными сходами. Будут построены тротуары, которые объединятся с пешеходными дорожками в районе ледового дворца, установлены светодиодные светильники и скамейки, засеяны газоны.

Аукцион состоится 6 марта. Заявки на участие принимаются до 28 февраля. Начальная максимальная цена контракта – 76,9 млн. рублей с отсрочкой платежа до 2020 года.

Кроме набережной, в «Тихих зорях» обновят существующую застройку – собственникам уже даны рекомендации о ремонте фасадов зданий, замене ветхих ограждений. По заказу департамента градостроительства будет построен подъездной путь к ледовому дворцу, силами краевого управления дорог — двухуровневая развязка с выходом на 4-ый мост и на ул. Свердловскую.

По материалам пресс-службы городской администрации