Тонны пантов дикого оленя ежегодно вывозят с Таймыра

Почти три тонны пантов дикого оленя было вывезено браконьерами в 2015 году с Таймыра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу поселка Хатанга Александра Кулешова.

По оценкам экспертов, браконьеры ежегодно уничтожают на Таймыре 45-50 тыс. оленей. В последние несколько лет появилась практика заготовки пантов в весенний сезон, когда охота запрещена. Чаще всего это происходит на речных переправах,так как в воде олень беззащитен.

Кулешов отметил, что проблема добычи пантов дикого северного оленя стоит остро.

«По неофициальной информации, такие же проблемы стоят и в других северных территориях России», — добавил глава поселка.

Панты служат сырьем для пантокрина и пантогематогена,а также для различных активных добавок.

В зависимости от рынка, панты северного оленя стоят от 80 до 200 долларов за килограмм. За рубежом цена пантов доходит до 400 долларов за килограмм. Наибольшим спросом пользуются панты пятнистых оленей, за килограмм которых сейчас дают до 720 долларов.

Ранее «Новая газета» писала, что, согласно прогнозам сотрудников таймырского заповедника, через 7 лет, к 2025 году, от 500 тысяч голов в регионе останется 100-120. Дикий северный олень стремительно исчезает во всей арктической зоне России.