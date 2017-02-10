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Красноярскому книгоиздателю отказали в компенсации за испорченную репутацию

Главная Общество
Красноярск
16:52 10 Февраля 2017
книги, компенсация, суд, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярская компания по книгоиздательству «Тренд» подала в суд на издательский комбинат «Офсет». Истец требовал 11 млн рублей за публикацию недостоверных сведений, которые порочили репутацию фирмы. Но суд отказал «Тренду» и не принял заявление в производство. Об этом стало известно из материалов дела, опубликованных на сайте краевого арбитражного суда.

Сумма в 11 млн рублей сложилась из убытков, которые понесла компания, из упущенной выгоды и компенсации морального вреда. Также фирма требовала выпустить опровержение ложных сведений. Суть конфликта заключалась «в нецелевом израсходовании бюджетных средств и в выявлении коррупционной составляющей».

В ответном письме судьи сказано, что данное дело «неподсудно данной инстанции». Кроме того, истец не устранил обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок. Учитывая эти основания, суд прекратил делопроизводство.

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