В Красноярске за тонировку оштрафовали 1,1 тысяч водителей

Красноярские дорожные полицейские провели масштабный рейд по выявлению нарушений правил тонировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Операция «Чистое стекло» проводилась с 1 по 8 февраля: ежедневно с 15:00 до 21:00 инспекторы дежурили на центральных улицах и останавливали машины с тонированными стеклами.

«Сотрудниками Красноярского полка ДПС, только с начала февраля к административной ответственности привлечено 1107 водителей, управлявших автомобилями с тонированными стеклами. Инспекторы отмечают, что чрезмерная тонировка значительно ухудшает видимость на дороге, особенно в темное время суток. Это может послужить сопутствующим фактором дорожно-транспортного происшествия», — объяснили в ГИБДД.

По правилам запрещена затемняющая пленка на передних стеклах, если она задерживает более 30% света. И на данный момент за это предусмотрен только штраф в 500 рублей.

Ранее за езду с тонировкой передних стекол сотрудники ГИБДД имели право снимать номерные знаки. В ноябре 2014 г. норму из КоАП убрали, оставив только штраф.