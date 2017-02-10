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В Красноярске за тонировку оштрафовали 1,1 тысяч водителей

Главная Общество
Красноярск
16:21 10 Февраля 2017
гибдд, красноярск, рейды, штраф, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские дорожные полицейские провели масштабный рейд по выявлению нарушений правил тонировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Операция «Чистое стекло» проводилась с 1 по 8 февраля: ежедневно с 15:00 до 21:00 инспекторы дежурили на центральных улицах и останавливали машины с тонированными стеклами. 

«Сотрудниками Красноярского полка ДПС, только с начала февраля к административной ответственности привлечено 1107 водителей, управлявших автомобилями с тонированными стеклами. Инспекторы отмечают, что чрезмерная тонировка значительно ухудшает видимость на дороге, особенно в темное время суток. Это может послужить сопутствующим фактором дорожно-транспортного происшествия»,  объяснили в ГИБДД.

По правилам запрещена затемняющая пленка на передних стеклах, если она  задерживает более 30% света. И на данный момент за это предусмотрен только штраф в 500 рублей.

Ранее за езду с тонировкой передних стекол сотрудники ГИБДД имели право снимать номерные знаки. В ноябре 2014 г. норму из КоАП убрали, оставив только штраф.

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