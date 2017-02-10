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На базе красноярских колоний могут появиться исправительные участки

Главная Общество
Красноярск
14:50 10 Февраля 2017
гуфсин, общество, тюрьма, красноярск, создание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае появятся исправительные участки для заключенных. Создание таких объектов напрямую связано с увеличением количества осужденных к принудительным работам. Что будут представлять из себя новый участки, пока неизвестно. Не исключается, что одну из колоний-поселений в Красноярском крае переквалифицируют в исправительное учреждение для приговоренных к работам граждан. Об этом сообщил «Ъ». 

Предполагается, что осужденные будут жить в специальных комнатах. Там они будут проводить праздники и выходные. Работать они будут на близлежащих предприятиях. Отмечается, что сами выбирать себе должность и место работы осужденные не смогут. 

«Пропускная способность центров гораздо выше, поскольку сроки наказания небольшие, от 20 дней, и еще осужденные могут после отбытия трети срока проживать за пределами центра. Поэтому в течение года реальная емкость будет как минимум в два раза увеличена», — цитирует газета начальника управления организации исполнения наказаний ФСИН РФ Евгения Лукьянца.

Напомним, ранее члены Общественной палаты Красноярского края предлагали создать некие центры для адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Таким образом активисты надеялись запустить в России тенденцию исправления бывших заключенных.

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