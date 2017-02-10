В красноярском детском саду для воспитанников проводят химические опыты

В красноярском детском саду №48 в микрорайоне Покровском воспитанники под присмотром педагогов проводят химические опыты, учатся делать невидимые чернила и «лечат» растения. Нестандартные уроки проводит педагог по химии и воспитатель Маргарита Драгунова.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования городской администрации, Маргарита Драгунова пришла в детсад еще в 2014 году, когда учреждение только готовилось к открытию. Через полгода женщина ушла работать по специальности — преподавателем химии в школу. Проработав там несколько месяцев, она поняла, что скучает по детям и вернулась на прежнее место.

Именно она помогла детскому саду разработать специальную образовательную программу.

«Наш садик по праву можно назвать учреждением с экологическим уклоном.В группах и в эколаборатории есть всё необходимое для проведения исследований, опытов и научной деятельности. Под присмотром педагогов дети учатся, например, выращивать кристаллы, делать невидимые чернила, изготавливать бумагу, моделировать извержение вулкана», — рассказывает заведующая детским садом Татьяна Алныкина.

Идейными вдохновителями создания «экологического» детского сада стали педагоги и родители. В детском саду проводится традиционный экологический фестиваль. В течение двух недель педагоги, дети и родители участвуют в защите проектов, проводят исследования, посещают интерактивные площадки.

В учреждении имеется живой уголок, вместе с воспитателями дети ухаживают за десятком животных.

По материалам пресс-службы городской администрации