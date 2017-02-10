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Под Богучанами спасатели эвакуировали замерзающих рабочих

Главная Общество
Красноярск
11:44 10 Февраля 2017
спасатели, спасение, красноярск, трасса, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Богучанском районе Красноярского края, недалеко от Алюминиевого завода, спасли двух замерзающих мужчин. Полицейские вместе с сотрудниками МЧС выехали на место, посадили потерпевших в машину, напоили теплыми напитками и доставили до спасательного пункта. Инцидент произошел 9 февраля. Информация об этом появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель». 

В единую службу позвонили сами мужчины. Они рассказали, что не могут поймать попутный автомобиль на трассе. Из-за минусовых температур они сильно замерзли, а населенных пунктов рядом нет. 

«Мужчины эвакуированы в населенный пункт Богучаны. Спасено 2 человека», — говорится в сообщении. 

Добавим, что сейчас здоровью рабочих ничего не угрожает. Серьезных обморожений никто из них не получил, отмечается в ведомстве. 

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