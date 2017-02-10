Сбивший ребенка красноярец потребовал компенсацию «за сильные переживания»

Водитель из Красноярска, сбивший ребенка на своем автомобиле, через суд потребовал от родителей девочки 500 тыс. рублей. Мужчина посчитал, что произошедшая авария принесла ему большие страдания. Об этом на своей странице Facebook написал адвокат потерпевшей.

После ДТП, которое также произошло в Красноярске, сбитая девочка имела серьезные проблемы со здоровьем. Ей присвоили первую группу инвалидности.

Суд Советского района прошение виновника аварии не поддержал. Судья постановил взыскать в пользу пострадавшей девочки 400 тыс. рублей. Никаких подтверждений того, что водитель действительно испытал «сильные переживания» от того, что школьница попала под его машину, суд не нашел. Собирается ли красноярец снова подавать апелляционную жалобу, в сообщении адвоката не уточняется.