10 февраля
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
59.02
 
€ 63.03
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Сбивший ребенка красноярец потребовал компенсацию «за сильные переживания»

Главная Общество
Красноярск
11:36 10 Февраля 2017
дтп, общество, красноярск, суд, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Водитель из Красноярска, сбивший ребенка на своем автомобиле, через суд потребовал от родителей девочки 500 тыс. рублей. Мужчина посчитал, что произошедшая авария принесла ему большие страдания. Об этом на своей странице Facebook написал адвокат потерпевшей. 

После ДТП, которое также произошло в Красноярске, сбитая девочка имела серьезные проблемы со здоровьем. Ей присвоили первую группу инвалидности. 

Суд Советского района прошение виновника аварии не поддержал. Судья постановил взыскать в пользу пострадавшей девочки 400 тыс. рублей. Никаких подтверждений того, что водитель действительно испытал «сильные переживания» от того, что школьница попала под его машину, суд не нашел. Собирается ли красноярец снова подавать апелляционную жалобу, в сообщении адвоката не уточняется.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительницы Красноярского края засудили энергетиков за убитых током коров

Жительницы Красноярского края засудили энергетиков за убитых током коров

10 Февраля 2017 г.
Обе потерпевшие отсудили за погибших животных 196 тыс. рублей
Новости Красноярска: Под Богучанами спасатели эвакуировали замерзающих рабочих

Под Богучанами спасатели эвакуировали замерзающих рабочих

10 Февраля 2017 г.
Мужчины пытались поймать на трассе попутный автомобиль
Новости Красноярска: В Красноярске выставили на торги два теплохода 1984 года выпуска

В Красноярске выставили на торги два теплохода 1984 года выпуска

10 Февраля 2017 г.
«С молотка» уйдут пассажирские теплоходы «Нордвик» и «Заря-288»
Новости Красноярска: Красноярский «водитель Uber» раскрыл свою личность

Красноярский «водитель Uber» раскрыл свою личность

10 Февраля 2017 г.
Владельцем Twitter-аккаунта оказался известный журналист
Новости Красноярска: Нет правил — нет инвесторов!

Нет правил — нет инвесторов!

10 Февраля 2017 г.
Круглый стол по мусорной теме собрал огромное количество представителей как органов власти, так общественников и журналистов
Новости Красноярска: Осужденным краснояркам запретили содержать детей в колонии-поселении

Осужденным краснояркам запретили содержать детей в колонии-поселении

10 Февраля 2017 г.
Женщинам советуют отдать несовершеннолетних родственникам
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

5 Февраля 2017 г.
На строительство парковки потратили более 20 млн рублей
Новости Красноярска: Жители Березовки могут лишиться земель из-за «соседства» с кладбищем

Жители Березовки могут лишиться земель из-за «соседства» с кладбищем

7 Февраля 2017 г.
Захоронения рядом с садовыми участками признаны нарушением
Новости Красноярска: Красноярец протаранил столб на машине, купленной за полчаса до аварии

Красноярец протаранил столб на машине, купленной за полчаса до аварии

6 Февраля 2017 г.
Водитель иномарки ехал домой с автосалона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.