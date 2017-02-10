Жительницы Красноярского края засудили энергетиков за убитых током коров

Две жительницы села Каратузское в Красноярском крае отсудили 196 тыс. рублей за погибших коров. Животные получили сильнейший разряд током и не смогли выжить после удара. Материалы дела опубликованы на сайте Краевого суда.

Женщины нашли погибших животных вблизи действующей опоры ЛЭП. Сельчанки попросили ветеринаров провести вскрытие и установить причину смерти домашнего скота.

«Согласно актам вскрытия, смерть коров наступила в результате асфиксии вследствие паралича дыхательной и сердечной мышц, вызванных поражением электрическим током», — говорится в сообщении.

Хозяйки погибших коров подали заявление в суд. Ответчиком по делу стало МО Каратузский сельсовет. В результате суд постановил взыскать компенсацию с чиновников в пользу сельчанок.

В апелляционной жалобе представитель сельсовета просил отменить судебное решение. Он посчитал, что женщина невнимательно после коров, что и привело к смерти. Но суд отклонил жалобу как несостоятельную и оставил решение суда первой инстанции без изменения.