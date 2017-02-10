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Красноярский «водитель Uber» раскрыл свою личность

Главная Общество
Красноярск
09:59 10 Февраля 2017
журналисты, соцсети, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Создатель пародийного Twitter-аккаунта «Водитель Uber» раскрыл данные о себе. Владельцем проекта оказался красноярский журналист Виктор Самусенко.

Пост в блоге «Водитель Uber» со ссылкой на Instagram Самусенко появился вечером 9 февраля. В своей записи журналист признался, что «решился на деанон».

В интервью изданию TJournal Самусенко объяснил, что перешел в другую соцсеть ради монетизации подписчиков. По словам блогера, ему надоело вести аккаунт в одном стиле.

«Мне надоело шутить одни и те же шутки, основной хайп прошёл. Теперь хочется вести более человеческий аккаунт, может, придумать другого персонажа. Да и многим читателям скучно, старые шутки им уже не заходят», — рассказал Виктор Самусенко.

Напомним, микроблог красноярского водителя Uber в соцсети Twitter стал популярным в конце ноября прошлого года. На аккаунт подписались более 10,6 тыс. человек, в то время как официальный блог читают 3 тыс. пользователей Сети.

Контент «твиттера» в основном состоит из саркастичных комментариев о буднях таксиста. Автор блога рассуждает о работе водителя и комментирует поведение клиентов. Во многих записях присутствует ненормативная лексика.

Позже администрация соцсети Twitter заблокировала шуточный аккаунт. Блогер заявил, что ему приходили требования сменить оформление страницы, однако он их не выполнил. Интересно, что сейчас доступ к блогу открыт, а логотип Uber заменен пародийной картинкой.

Фото: Instagram / Виктор Самусенко

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