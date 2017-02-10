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В Красноярске выставили на торги два теплохода 1984 года выпуска

Главная Общество
Красноярск
10:20 10 Февраля 2017
аукцион, судно, красноярск, торги, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Агентство краевого госимущества выставило на торги два скоростных пассажирских теплохода 1984 года выпуска. Суда «Нордвик» и «Заря-277» пытаются продать уже во второй раз. Информация о лотах появилась на официальном сайте госзакупок.

Оба теплохода уже пытались продать «с молотка» в марте 2016 года. Но желающих купить суда не нашлось, на аукцион не подали ни одной заявки.

Сотрудники пароходства еще в 2005 году рассказывали, что ремонтировать такие суда крайне сложно и невыгодно. Их проще продать, считают специалисты. Не исключено, что теплоходы 1984 года выставили на аукцион именно по этой причине.

Добавим, что прием заявок на участие в торгах начался 9 февраля. Победителя аукциона выберут через месяц — 9 марта. Если желающих купить теплоходы не найдется, то торги будут перезапущены в очередной раз.

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