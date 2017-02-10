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В конце недели в Красноярск вернется морозная погода

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Красноярск
08:50 10 Февраля 2017
красноярск, общество, морозы, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В конце недели в Красноярск вернется морозная погода.

По данным портала Gismeteo.ru, пятница, 10 февраля, станет самым теплым днем недели. Синоптики обещают до 0°C. Во второй половине дня в городе пойдет снег. Ожидается, что осадки будут идти всю ночь. В этот день будет дуть слабый ветер с порывами до 2 м/с.

В субботу, 11 февраля, в Красноярске заметно похолодает. Утром столбики термометров опустятся до -12°C, вечером — до -17°C. Северо-западный ветер усилится до 4 м/с.

В ночь на воскресенье, 12 февраля, температура воздуха достигнет отметки -23°C. Утром и днем будет держаться такая же морозная погода. небольшое потепление до -16°C красноярцы почувствуют только ближе к вечеру. Более подробный прогноз погоды вы можете посмотреть здесь.

Добавим, что с 19:00 9 февраля до 10:00 13 февраля в городе будет действовать режим «черного неба». Синоптики объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

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