В школы Красноярска поступило 5 тыс. заявлений о приеме в первый класс

В красноярские образовательные учреждения за неделю поступило около 5 тыс. заявлений о приеме в первый класс. Многие популярные школы план по набору выполнили в первые же дни.

«Традиционно наибольшим спросом среди красноярцев пользуются лицеи, гимназии и школы, расположенные в районах массовой жилой застройки. Учреждения будут стараться набрать максимальное количество первоклассников. В отдельных учреждениях идут родителям на встречу и открывают дополнительные первые классы, комплектуют по 10 и более классов», — прокомментировала руководитель главного управления образования администрации города Татьяна Ситдикова.

В пресс-службе управления образования отмечают, что по закону родителям могут отказать в приеме документов по причине отсутствия свободных мест. В таком случае необходимо обратиться в территориальные отделы управления образования, там специалисты подскажут, в какой другой ближайшей школе есть свободные места.

Запись детей в школу будет продолжаться до начала учебного года. Первоочередное право записи в образовательное учреждение имеют дети, проживающие по микроучастку, закрепленному за учреждением.

Образовательное учреждение не имеет права при записи детей в первый класс отдавать предпочтение гражданам с постоянной регистрацией и игнорировать семьи с временной пропиской. При этом договор аренды жилья не является документом, подтверждающим регистрацию ребенка.

По материалам пресс-службы городской администрации