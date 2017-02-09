На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго проведены ремонты генерирующего оборудования

В рамках программы модернизации в течение 2016 года на Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго проведены капитальные ремонты ГА № 9 (500 МВт) и ГА№2 (500 МВт). В процессе ремонта было проведено техническое перевооружение вторичной коммутации и оснащение системой виброконтроля, а также модернизация системы регулирования. Кроме того, на гидроэлектростанции выполнен капитальный ремонт трансформатора.

Также в течение прошлого года на ГЭС проведены текущие ремонты гидроагрегатов №№ 3,6,10,12, и автотрансформаторного оборудования. Успешно прошли вибрационное обследование генераторы №№ 2,3,5,6. Все оборудование, прошедшее капитальный и текущий ремонты отремонтированы с оценкой: хорошо.

Также на Красноярской ГЭС были проведены обследования рабочих колес ГА ст.№ 2, 9. Срок службы рабочего колеса ГА №2 продлен до апреля 2022 г., на ГА№9 до 2019 г.. Рабочие колеса ГА№№ 5, 6, 10, 11, были обследованы в 2014-2015 г.г. Обследования рабочих колес остальных гидроагрегатов будут проведены в период капитальных ремонтов согласно перспективному графику. Решение о сроках и очередности замены рабочих колес будет принято по результатам обследования всех рабочих колес.

В конце прошлого года на Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго введен в эксплуатацию новый автотрансформатор АТ-2 типа АТДЦТН-630000/220/110.Установка нового трансформатора – первый этап модернизации трансформаторной подстанции Красноярской ГЭС. Она предполагает установку двух новых автотрансформаторов напряжением 220 кВ и мощностью 63 МВА каждый. В настоящее время для нужд Красноярской ГЭС продолжается изготовление еще двух автотрансформаторов, поставка которых запланирована на первое полугодие 2017 года.

Внедрение нового оборудование произошло в рамках комплексной программы модернизации, которая осуществляется на Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго с 1994 года. В настоящее время на станции заменены все 12 гидрогенераторов и электрооборудование открытых распределительных устройств (ОРУ 220 кВ и ОРУ 220 кВ). На этом программа реконструкции, модернизации и технического перевооружения гидростанции не заканчивается: в 2017 году начнется замена рабочих колес агрегатов.