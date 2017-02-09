Названы лучшие марки сметаны с прилавков красноярских магазинов

В Красноярске подведены итоги рейтинговой оценки сметаны. Итоги опубликованы на сайте красноярского ЦСМ.
Из 12 образцов забраковали только один. В нескольких выявлены нарушения требований к качеству.
Сначала образцы сметаны прошли лабораторный контроль. Специалисты определили кислотность и массовую долю жира. Сметана «Деревенская утренней дойки» (30%) была снята с рейтинговой оценки: фактическая жирность продукта оказалась в 1,5 раза меньше заявленной — 20% вместо 30%, а содержание дрожжей было завышено почти в 9 раз. Кроме того, в некоторых образцах существенно занижено количество полезных молочнокислых микроорганизмов.
«В целом, в отличие от результатов прошлых лет, в этот раз мы можем констатировать положительные изменения в качестве и безопасности для потребителя сметаны», — прокомментировала председатель дегустационной комиссии Надежда Воронкина.
В итоге рейтинг сложился следующий:
- «Семенишна» (Хакасия), 30%.
- «Никольское здоровье» (Емельяновский район), 25%.
- «Семенишна» (Хакасия), 20%.
- «Домик в деревне» (Новосибирск), 15%.
- «Сибиржинка» (Минусинск), 15%.
- «Простоквашино» (Кемерово), 20%.
- «Село Маслобоево» (Березовский район), 20%.
- «Фермерская» (Кемерово), 20%.
- «Камарчагская» (Железногорск), 15%.
- «АгроЯрск» (Сухобузимский район), 20%.
- «Президент» (Тульская область), 20%.
В 2007 году с рейтинговой оценки сметаны был снят один образец из 11; в 2012 году — 4 из 10, в 2013 году — 5 из 12, а в 2015 году — 5 из 15.
Фото предоставлено Красноярским ЦСМ