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Названы лучшие марки сметаны с прилавков красноярских магазинов

Главная Общество
Красноярск
17:53 9 Февраля 2017
роспотребнадзор, продукты, красноярск, проверка, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске подведены итоги рейтинговой оценки сметаны. Итоги опубликованы на сайте красноярского ЦСМ.

Из 12 образцов забраковали только один. В нескольких выявлены нарушения требований к качеству.

Сначала образцы сметаны прошли лабораторный контроль. Специалисты определили кислотность и массовую долю жира. Сметана «Деревенская утренней дойки» (30%) была снята с рейтинговой оценки: фактическая жирность продукта оказалась в 1,5 раза меньше заявленной — 20% вместо 30%, а содержание дрожжей было завышено почти в 9 раз. Кроме того, в некоторых образцах существенно занижено количество полезных молочнокислых микроорганизмов.

«В целом, в отличие от результатов прошлых лет, в этот раз мы можем констатировать положительные изменения в качестве и безопасности для потребителя сметаны», — прокомментировала председатель дегустационной комиссии Надежда Воронкина.

В итоге рейтинг сложился следующий:

  1. «Семенишна» (Хакасия),  30%.
  2. «Никольское здоровье» (Емельяновский район), 25%.
  3. «Семенишна» (Хакасия), 20%.
  4. «Домик в деревне» (Новосибирск), 15%.
  5. «Сибиржинка» (Минусинск), 15%.
  6. «Простоквашино» (Кемерово), 20%.
  7. «Село Маслобоево» (Березовский район), 20%.
  8. «Фермерская» (Кемерово), 20%.
  9. «Камарчагская» (Железногорск), 15%.
  10. «АгроЯрск» (Сухобузимский район), 20%.
  11. «Президент» (Тульская область), 20%.

В 2007 году с рейтинговой оценки сметаны был снят один образец из 11; в 2012 году — 4 из 10, в 2013 году — 5 из 12, а в 2015 году — 5 из 15.

Фото предоставлено Красноярским ЦСМ

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