Подготовлен проект строительства новой дороги в «Солнечном»

В Красноярске спроектировали новую дорогу в микрорайоне Солнечный, которая свяжет ул. 60 лет образования СССР и участок проспекта Молодежный.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что речь идет об участке между 3 и 5 микрорайонами. Дорога будет иметь длину около 500 метров.

Движение транспорта будет организовано по двум полосам. Для пешеходов предусмотрен тротуар, отделенный от дороги газоном. При этом из-за наклонного рельефа и большого перепада высот тротуар будет иметь лестничные сходы с перилами. Также для пешеходов оборудуют два нерегулируемых перехода и один переход со светофором на перекрестке с ул. 60 лет образования СССР.

Проезд на участке будет открыт уже в этом году.

«В адресной инвестиционной программе города 2017 года содержится более 10 проектов транспортной инфраструктуры. Это проектирование, строительство и реконструкция дорог, а также реализация проектов двух пешеходных переходов», — прокомментировал руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский.

Уточняется, что по заказу администрации разрабатывается проект дороги в 6 микрорайоне микрорайона Солнечный, подготовлено техническое задание на проектирование проспекта Молодёжный от дома № 31 до ул. Преображенской, зарезервированы земельные участки для строительства дороги в границах улиц Гриболевской, Соколовской, Ольховской.

Силами застройщиков выполнен проезд к новостройкам по ул. 60 лет образования СССР, 42 и 42а.

По материалам пресс-службы городской администрации