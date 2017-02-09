Краевой суд отказался закрыть красноярский клон фонда «Подари жизнь»

Благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун добивается в судах защиты от незаконного клонирования своего наименования.

О существовании «клона» стало известно в декабре 2015 года, тогда же выяснилось, что учредители красноярской организации собирают средства на лечение больных детей представляясь работниками филиала московского фонда. Фонд «Подари жизнь» обратился в суд с требованием запретить зарегистрированной в Красноярске организации использовать в своем наименовании словосочетание «Подари жизнь».

В московском фонде подчеркивают, что организация не имеет отделений, филиалов, как и представителей, волонтеров в российских регионах.

«В случае с благотворительными организациями проблема недобросовестного использования фирменного наименования является особенно острой. Так как именно от репутации, на основе которой складывается доверие благотворителей, напрямую зависит возможность оказывать помощь, Фонд «Подари жизнь» уже почти десять лет занимается благотворительной деятельностью, его название на слуху у многих людей. Поэтому использование наименования такой организации в заведомо незаконных целях может подорвать доверие со стороны благотворителей, нанести существенный ущерб деловой репутации, а значит, меньшее количество детей смогут получить необходимую им помощь», — рассказал адвокат фонда Юлий Тай.

В феврале 2016 года Свердловский районный суд отказался пресечь деятельность красноярской организации, ссылаясь на то, что такие санкции не предусмотрены законом об НКО (в нем закреплено исключительное право НКО на наименование) и ГК, который охраняет только названия коммерческих организаций, пишет «Ъ». Законность этого решения подтведили и в краевом суде.

В Минюсте отмечают, что использование НКО полного наименования другого юрлица без подтверждающих право на его использование документов является основанием для отказа в регистрации.