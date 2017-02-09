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Красноярским компаниям запретили называть колбасу «по-детски»

Главная Общество
Красноярск
11:25 9 Февраля 2017
красноярск, роспотребнадзор, проверка, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские эпидемиологи проверили состав и маркировку колбасы от сибирских производителей. По результатам проверки было забраковано 1,5 тонны мясных изделий. Среди нарушений были и неправильные наименования, которые нарушают федеральный закон «О защите прав потребителей». Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Так, несколько компаний оштрафовали за выпуск сосисок и колбас с названиями, «которые ассоциативно воспринимаются как мясная продукция для детского питания». Кроме того, томский филиал «Аграрная группа МП» и красноярская компания «Ярск» оштрафовали за наличие в колбасе компонентов, не указанных в составе.

«В ходе проверок установлены факты оборота мяса и мясопродукции с нарушением условий хранения, реализация готовой продукции без наличия документов о безопасности, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние санитарно-бытовых и вспомогательных помещений, неудовлетворительное санитарное содержание территории, нарушение правил личной гигиены и дезинфекционного режима», — говорится в сообщении.

Добавим, что всего было заведено 58 административных дел. С производителей собрали штрафов на сумму 706 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба краевого Роспотребнадзора

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