Авиасообщение между Норильском и Москвой временно приостановят

Прямого авиасообщения между Москвой и Норильском в период реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) не будет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прямого авиасообщения между Москвой и Норильском не будет. Будет сообщение с Москвой или, скажем, с Санкт-Петербургом через Красноярск или Сургут. Также в этот перечень аэропортов, где будет выполняться промежуточная посадка, включены Надым, Новый Уренгой, может быть, даже Салехард», — заявил глава Росавиации Александр Нерадько на пресс-конференции в рамках выставки NAIS-2017.

Отрабатывать разные варианты полетов приходится из-за сложных метеоусловиях в Норильске.

«Обязательно будут промежуточные посадки, поскольку самолеты малой вместимости по своим техническим характеристикам при такой загрузке не долетят до Москвы. А летать на ограниченную часть ВПП на больших самолетах невозможно, они требуют полосы большой дистанции», — добавил глава Росавиации.

Напомним, реконструкция ВПП норильского аэропорта «Алыкель» продлится с 1 июня по 16 сентября 2017 года.

Добавим, 1 февраля стартовала продажа билетов на авиарейсы из Норильска в летний период. Билеты продаются в 30 билетных агентствах в Норильском промышленном районе, включая кассы «Норильск-ТАВС». Жители северного города публикуют в социальных сетях фотографии огромных очередей.