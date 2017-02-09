В красноярском детском саду работала няня с туберкулезом

Родители воспитанников детского сада на пр. Металлургов собираются написать жалобу в Роспотребнадзор и краевую прокуратуру на одну из работниц. Дело в том, что няня некоторое время работала в садике с закрытой формой туберкулеза. Об инциденте сообщил телеканал ТВК.

По словам заведующей детского сада, заболевание у няни выявили еще в конце 2016 года. До этого она своевременно проходила все медицинские обследования. С тех пор, как у женщины выявили опасную болезнь, она якобы проходила лечение в больнице.

Теперь родителей предупредили, что в детском учреждении будет проводиться дезинфекция. Им предложили проверить детей и пообещали в ближайшее время урегулировать этот вопрос на собрании.

Напомним, ранее прокуратура проверяла сообщение, что в одной из школ Назаровского района училась школьница с туберкулезом. После проверки данные о заболевании подтвердились. Сейчас девочка и ее родители находятся в больнице. Проверка инцидента продолжается до сих пор.