9 февраля
Красноярск
погода -1 °C
курсы валют
59.51
 
€ 63.45
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В красноярском детском саду работала няня с туберкулезом

Главная Общество
Красноярск
10:05 9 Февраля 2017
дети, детсад, общество, родители, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Родители воспитанников детского сада на пр. Металлургов собираются написать жалобу в Роспотребнадзор и краевую прокуратуру на одну из работниц. Дело в том, что няня некоторое время работала в садике с закрытой формой туберкулеза. Об инциденте сообщил телеканал ТВК.

По словам заведующей детского сада, заболевание у няни выявили еще в конце 2016 года. До этого она своевременно проходила все медицинские обследования. С тех пор, как у женщины выявили опасную болезнь, она якобы проходила лечение в больнице.

Теперь родителей предупредили, что в детском учреждении будет проводиться дезинфекция. Им предложили проверить детей и пообещали в ближайшее время урегулировать этот вопрос на собрании.

Напомним, ранее прокуратура проверяла сообщение, что в одной из школ Назаровского района училась школьница с туберкулезом. После проверки данные о заболевании подтвердились. Сейчас девочка и ее родители находятся в больнице. Проверка инцидента продолжается до сих пор.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевой суд отказался закрыть красноярский клон фонда «Подари жизнь»

Краевой суд отказался закрыть красноярский клон фонда «Подари жизнь»

9 Февраля 2017 г.
В московском фонде подчеркивают, что организация не имеет отделений
Новости Красноярска: В Красноярске объявили конкурс на укрепление берега Енисея у 4 моста

В Красноярске объявили конкурс на укрепление берега Енисея у 4 моста

9 Февраля 2017 г.
Стоимость контакта снизили до 76,8 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярским компаниям запретили называть колбасу «по-детски»

Красноярским компаниям запретили называть колбасу «по-детски»

9 Февраля 2017 г.
Роспотребнадзор проверил колбасные изделия, которые продаются в Красноярске
Новости Красноярска: Объявлены новые торги на освещение трассы до аэропорта «Емельяново»

Объявлены новые торги на освещение трассы до аэропорта «Емельяново»

9 Февраля 2017 г.
Итоги предыдущего аукциона отменили из-за чрезмерных требований заказчика
Новости Красноярска: Авиасообщение между Норильском и Москвой временно приостановят

Авиасообщение между Норильском и Москвой временно приостановят

9 Февраля 2017 г.
Жителям Заполярья придется летать через Сургут или Красноярск
Новости Красноярска: Водитель автобуса с телефоном и ногой на панели возмутил красноярцев

Водитель автобуса с телефоном и ногой на панели возмутил красноярцев

9 Февраля 2017 г.
По данному факту уже организовали очередную проверку
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Очевидцы рассказали об обстреле маршрутки в Красноярске

Очевидцы рассказали об обстреле маршрутки в Красноярске

5 Февраля 2017 г.
В полиции факт повреждения стекла автобуса подтвердили
Новости Красноярска: Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

Вооруженный мужчина пытался ограбить два банк‍а в Красноярске

4 Февраля 2017 г.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 февраля
Новости Красноярска: В Красноярске потерявший сознание водитель иномарки протаранил дерево

В Красноярске потерявший сознание водитель иномарки протаранил дерево

7 Февраля 2017 г.
Автомобиль врезался в дерево, после чего перевернулся
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.