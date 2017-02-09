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Красноярец отсудил компенсацию за кухню не того цвета

Главная Общество
Красноярск
09:50 9 Февраля 2017
красноярск, продажа, суд, иск, решение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд удовлетворил требования мужчины, получившего от продавца мебель для кухни не того цвета. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Красноярец заказал у индивидуального предпринимателя кухонный гарнитур цвета «Дуб» стоимостью 313,4 тыс. рублей. Однако доставленный гарнитур не соответствовал цвету, который выбрал покупатель. Мужчина сообщил об этом продавцу, после чего кухня была демонтирована, но на новую ее заменили только через полтора месяца.

После этого красноярец предъявил фирме претензию о выплате неустойки в связи с просрочкой устранения недостатков. Однако фирма ответила отказом.

Мужчина обратился с иском в Советский районный суд Красноярска, который посчитал требования мужчины обоснованными. Теперь продавец должен выплатить красноярцу 20 тыс. рублей неустойки, 3 тыс. рублей компенсации морального вреда и 11,5 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение его требований добровольно. Кроме того, ответчика обязали оплатить услуги представителя истца и государственную пошлину.

Позже истец потребовал повысить размер неустойки. Однако Красноярский краевой суд отклонил апелляцию.

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