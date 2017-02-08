В Красноярске выберут самый благоустроенный район города

Администрации районов начали принимать заявки красноярцев на участие в городском конкурсе «Самый благоустроенный район города — 2017». К состязанию допускаются не только жители многоквартирных домов, но и коллективы детских садов, учащиеся техникумов и ВУЗов, работники предприятий.

В 2016 году жюри конкурса получило почти 4,5 тыс. заявок, в 2017 году ожидается ещё больше. В 2017 году у конкурса появятся две новые номинации — «Лучший спортивный объект» и «Лучшая территория средних профессиональных и высших учебных заведений».

«О том, что конкурс пользуется большой популярностью жителей говорят цифры. Если в 2014 году на участие в состязании было подано 1077 заявок, а в 2015-м - 2471, то в 2016-м — 4432», — комментирует заместитель руководителя департамента городского хозяйства Леонид Волков.

Традиционно конкурс пройдет в два этапа. Предварительный продлится до 15 июля. Потом победители в каждых номинациях из районов встречаются и соревнуются между собой на городском смотре. Он пройдёт с 1 по 25 августа.

«Наша задача не только привлечь активных жителей к благоустройству своего подъезда, двора, района, но и простимулировать людей проявлять активную жизненную позицию. И у конкурса есть мощная стимулирующая составляющая. Люди не только получают общественное признание, но и могут рассчитывать на помощь от администрации города», - рассказал депутат городского Совета, председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению Виталий Дроздов.

Призовой фонд конкурса — 5 млн рублей. Гранты, которые вручаются победителями, носят целевой характер. Их можно направить исключительно на дальнейшее улучшение своего места проживания — подъезда, дома, дворовой территории, в частности обновить фасад, обустроить детскую или спортивную площадку.

«Активисты не только сами преображают свой двор, скажем, создают цветники, но и привлекают к этому соседей, управляющие организации, спонсоров. Общегородской конкурс в прямом смысле слова помогает вытащить людей из квартир и делает жителей домов более сплочёнными», — рассказывает депутат городского Совета Елена Курамшина.

Добавим, в рамках проекта «Самый благоустроенный район», в городе ведется масштабная работа по комплексному обустройству общественных пространств, дворовых территорий, которые становятся «центрами жизни» жилых массивов.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска