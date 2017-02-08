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Алма-Ата передаст флаг зимней Универсиады Красноярску

Главная Общество
Красноярск
18:48 8 Февраля 2017
общество, универсиада, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Зимней универсиады-2017 Алма-Ате в четверг, 8 февраля, состоится церемония закрытия XXVIII Всемирных студенческих игр. Во время церемонии закрытия состоится передача флага FISU. Участие в мероприятиях принимает и глава Красноярска Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе администрации.

«Меня интересует, прежде всего, какое развитие получил город в ходе подготовки к Универсиаде. В Алматы была проведена масштабная программа преобразования города. В нее вошло не только создание спортивных сооружений, но и проекты благоустройства городской среды, строительство новых жилых массивов. Мне важно познакомиться с опытом того, как строились объекты, как создавались условия для того, чтобы привлекать бизнес к реализации этих проектов», — рассказал глава города.

Отметим, что в ходе визита в столицу Универсиады-2017 глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в составе делегации Красноярского края принял участие во встрече с предпринимателями Алматы.

В течение ряда лет Казахстан является крупнейшим среди стран СНГ торговым партнером Красноярского края. За прошлый год внешнеторговый оборот с республикой увеличился почти в 2,5 раза относительно 2015 года и составил более 50 млн. долларов. Рост товарооборота обусловлен увеличением экспортных поставок из Красноярского края механического оборудования, продукции горнодобывающей и лесной отраслей.

Об экономическом потенциале Красноярска рассказал глава города Эдхам Акбулатов. В своем выступлении он остановился на инвестиционных проектах города и края.

«В целом, на данный момент у нас шестнадцать инвестиционных проектов, в числе которых: навигационное оборудование, спутниковые технологии и другие направления, включающие в себя наукоёмкие высокотехнологические процессы. Данные инвестпроекты должны стать основой конкурентоспособности города и края».

В свою очередь заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов, присутствовавший на встрече и участвовавший в обсуждении, выразил уверенность в том, что новый виток отношений позволит найти взаимовыгодные проекты и сформировать долгосрочные экономические связи регионов.

Фото: almaty2017.com

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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