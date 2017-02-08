ГУК «Жилфонд» продолжает работу по возврату денежных средств жителей, накопленных на текущий ремонт

ООО ГУК «Жилфонд» принимает все предусмотренные законом меры по возврату средств жителей, накопленных на текущий ремонт многоквартирных домов. На 07.02.2017г. Арбитражный суд включил в реестр кредиторов 1080многоквартирных домов на сумму 887 969 646,48 рублей.

Требования по возврату средств, накопленных на текущий ремонт, предъявляются к компаниям-банкротам, ранее входившим в группу компаний ГУК «Жилфонд». На сегодняшний день юристы Городской управляющей компании подали заявления с требованием о включении в реестр кредиторов по 1539 домам, находящимся в управлении «Жилфонда». Общая сумма, составляющая положительный остаток денежных средств на лицевых счетах этих домов, составляет 1 360 576 045,45 рублей рублей основного долга.

«При переходе дома из УК-банкрота в ГУК «Жилфонд» жители делегировали нам право представлять их интересы в суде и добиваться получения сумм, которые были накоплены в каждом доме и мы намерены продолжать эту работу», - отметила Татьяна Дидковская, заместитель генерального директора по правовым вопросам ГУК «Жилфонд».

По материалам пресс-службы ООО ГУК «Жилфонд»