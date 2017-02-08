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ГУК «Жилфонд» продолжает работу по возврату денежных средств жителей, накопленных на текущий ремонт

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Красноярск
15:46 8 Февраля 2017
долги, жкх, коммунальное хозяйство, компания, ремонт
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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ООО ГУК «Жилфонд» принимает все предусмотренные законом меры по возврату средств жителей, накопленных на текущий ремонт многоквартирных домов. На 07.02.2017г. Арбитражный суд включил в реестр кредиторов 1080многоквартирных домов на сумму 887 969 646,48 рублей.

Требования по возврату средств, накопленных на текущий ремонт, предъявляются к компаниям-банкротам, ранее входившим в группу компаний ГУК «Жилфонд». На сегодняшний день юристы Городской управляющей компании подали заявления с требованием о включении в реестр кредиторов по 1539 домам, находящимся в управлении «Жилфонда». Общая сумма, составляющая положительный остаток денежных средств на лицевых счетах этих домов, составляет 1 360 576 045,45 рублей рублей основного долга.

«При переходе дома из УК-банкрота в ГУК «Жилфонд» жители делегировали нам право представлять их интересы в суде и добиваться получения сумм, которые были накоплены в каждом доме и мы намерены продолжать эту работу», - отметила Татьяна Дидковская, заместитель генерального директора по правовым вопросам ГУК «Жилфонд».

По материалам пресс-службы ООО ГУК «Жилфонд»

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